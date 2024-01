Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals Limited

-- As tonelagens dos Recursos Minerais Medidos e Indicados aumentaram 69% quanto à Estimativa dos Recursos Minerais de fevereiro de 2023. O metal equivalente ao níquel contido nos Recursos Medidos e Indicados aumentou 30%. Os Recursos Inferidos também aumentaram em tonelagem em 20%, com o metal equivalente ao níquel contido aumentando em 4%.

O Sr. Showalter comentou: "Kabanga continua demonstrando sua excepcional qualidade e dimensão mundial. O aumento significativo nos Recursos Minerais Medidos e Indicados oferece uma base sólida para o Estudo Definitivo de Viabilidade em curso, que deverá ser concluído até ao fim do terceiro trimestre de 2024. Acreditamos que Kabanga tem potencial de se tornar um produtor de níquel, cobre e cobalto com baixo custo, longo prazo e responsabilidade ambiental, cujos metais são vitais para a transição energética ecológica. Estamos na expectativa de avançar com o Projeto em estreita coordenação com o Governo da Tanzânia, que tem respaldado enormemente nossos esforços."

-- Uma proporção significativa da tonelagem adicional dos Recursos Minerais na Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 resulta da inclusão de mineralização ultramáfica adicional. A alteração no fluxograma de processamento, incluindo o acréscimo de uma refinaria hidrometalúrgica, melhora as perspectivas de extração econômica do material ultramáfico.

Figura 1: Clique para ver a sequência de fotos dos Recursos Minerais do Projeto de Níquel de Kabanga (https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy).

Tabela 1: Atualização dos Recursos Minerais do Projeto de Níquel de Kabanga mostrada em uma base atribuível à Lifezone Metals (69,7%), em 30 de novembro de 2023, com base no preço de níquel de US$ 9,50/lb, preço de cobre de US$ 4,00/lb e preço de cobalto de US$ 26,00/lb. Tabelas detalhadas estão incluídas como um apêndice deste comunicado à imprensa.

-0- *T Classificação dos Recursos MineraisTonelagem Atribuível (Mt)GrausRecuperaçãoNiEq23 (%)Níquel (%)Cobre (%)Cobalto (%)Níquel (%)Cobre (%)Cobaltp (%)RECURSO MINERAL GERAL - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 87,2 85,1 88,1 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados43,62,572,020,280,1687,285,188,1 Inferidos 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 87,2 85,1 88,1 Classificação dos Recursos MineraisTonelagem Atribuível (Mt)GrausMetais Contidos AtribuíveisNiEq23 (%)Níquel (%)Cobre (%)Cobalto (%)NiEq23 (kt)Níquel (kt)Cobre (kt)Cobalto (kt)RECURSO MINERAL GERAL - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 368 286 39 24 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 753 595 83 45 Medidos + Indicados43,62,572,020,280,161.12188112269 Inferidos 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 489 391 54 27 *T

-0- *T 1. Esta tabela relata os Recursos Minerais para os tipos combinados de mineralização de sulfeto maciço e ultramáfica. 2. Os Recursos Minerais são relatados exclusivamente das Reservas Minerais. Não há Reservas Minerais a relatar. 3. Os Recursos Minerais são relatados mostrando apenas a parcela de tonelagem atribuível da Lifezone Metals, que é 69,713% do total. 4. O grau de corte usa o NiEq23 com um preço de níquel de US$ 9,50/lb, preço de cobre de US$ 4,00/lb e preço de cobalto de US$ 26,00/lb com subsídios para recuperações, pagamento, deduções, transporte e royalties. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. As suposições de recuperação metalúrgica dos Recursos Minerais são: níquel 87,2%, cobre 85,1% e cobalto 88,1%. 6. O ponto de referência para os Recursos Minerais é o ponto de alimentação de uma instalação de processamento. 7. Todos os Recursos Minerais na Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 foram avaliados quanto a perspectivas razoáveis de eventual extração econômica, ao relatar apenas materiais acima de um grau de corte de 0,58% NiEq23. 8. Os totais podem variar devido a arredondamentos. *T

Kabanga abrange atualmente seis zonas mineralizadas distintas identificadas, a saber (do sudoeste ao nordeste), as zonas Principal, MNB, Kima, Norte, Tembo e Safari, que ocorrem ao longo de uma extensão superior a 7,5 km. As cinco zonas mineralizadas que contribuem para a Atualização dos Recursos Minerais são: Principal, MNB, Kima, Norte e Tembo, que se estendem por uma extensão total de 6,0 km e a uma profundidade de até 1,7 km abaixo da superfície.

Figura 2: Seção longa oblíqua mostrando zonas mineralizadas e interceptações superiores a 0,58% equivalente ao níquel (olhando ao noroeste).

Consulte a Figura 2 no Comunicado à Imprensa em nosso siteaqui.

Figura 3: Atualização dos Recursos Minerais do Projeto de Níquel de Kabanga mostrada por zonas em uma base atribuível à Lifezone Metals.

Consulte a Figura 2 no Comunicado à Imprensa em nosso siteaqui.

-0- *T Nota: Consulte os preços dos metais, recuperações e outras suposições conforme mostrado na Tabela 1 e nas notas fornecidas. *T

A Zona Norte continua sendo a maior das zonas mineralizadas atualmente identificadas em Kabanga, com Recursos Medidos e Indicados atribuíveis totalizando 20,6 milhões de toneladas com teor de 2,53% de níquel, 0,34% de cobre e 0,18% de cobalto (3,18% equivalente ao níquel) e Recursos Minerais Inferidos atribuíveis totalizando 12,2 milhões de toneladas com teor de 2,60% de níquel, 0,35% de cobre e 0,18% de cobalto (3,24% equivalente ao nível).

A Zona de Tembo é a segunda maior zona, sendo todos os Recursos Minerais em Tembo classificados como Medidos ou Indicados, com um total combinado atribuível de 13,8 milhões de toneladas com teor de 1,80% de níquel, 0,25% de cobre e 0,15% de cobalto (2,32% equivalente ao níquel).

Nas zonas Norte e de Tembo, que constituem a maior parte dos Recursos Minerais contidos em Kabanga, 74% dos Recursos Minerais são classificados como Medidos e Indicados com maior confiança (71% em todas as zonas em Kabanga) quanto a Inferidos. Como comparação, as zonas Norte e de Tembo combinadas tiveram 63% classificadas como Recursos Medidos e Indicados na Estimativa dos Recursos Minerais de fevereiro de 2023.

Aumento significativo na tonelagem e no metal contido quando comparado à Estimativa dos Recursos Minerais anterior de fevereiro de 2023

Os Recursos Minerais Medidos e Indicados em geral aumentaram 69% e os Recursos Minerais Inferidos aumentaram 20% no Projeto de Níquel de Kabanga comparados com a Estimativa dos Recursos Minerais anterior de fevereiro de 2023. Isto reflete os resultados dos programas de perfuração entre 2021 e 2023 da Lifezone Metals e uma interpretação atualizada da mineralização.

A Lifezone Metals conduziu diversos programas de perfuração entre 2021 e 2023 no projeto Kabanga e os resultados foram incluídos no banco de dados dos Recursos Minerais (até 17 de setembro de 2023; com exceção das perfurações que ainda não foram pesquisadas ou com resultados de testes excelentes). Uma análise dos programas de perfuração da Lifezone Metals é a seguinte:

-- Dezembro de 2021 a maio de 2022: 4.163 m de perfuração em 14 perfurações para fornecer 2.727 kg de amostra metalúrgica (em três amostras a granel) das zonas Norte e de Tembo para flotação e testes hidrometalúrgicos em Perth, Austrália.

-- De maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022: 7.186 m de perfuração complementar em 19 perfurações em Tembo Norte para aumentar a confiança nesta Zona ao longo de uma extensão de 700 m e fornecer uma amostra a granel adicional (464 kg) para flotação e trabalhos de teste hidrometalúrgico em Perth, Austrália. Outros 768 m adicionais em uma perfuração foram finalizados na Zona de Safari.

-- De janeiro de 2023 a 17 de setembro de 2023: 9.274 m de perfuração complementar em cinco perfurações no Norte para aumentar a confiança em um extensão de 500 m, 16.727 m de perfuração complementar em 23 perfurações em Tembo para aumentar a confiança ao longo de toda a extensão do depósito e 3.555 m em seis perfurações em Tembo para finalidades geotécnicas.

A perfuração KNL até 17 de setembro de 2023 foi incorporada ao banco de dados dos Recursos Minerais, com exceção das perfurações ainda a serem pesquisadas ou com excelentes resultados de testes.

Figura 4: Comparação das toneladas e teores atribuíveis gerais entre a Estimativa dos Recursos Minerais de fevereiro de 2023 e a Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023.

Consulte a Figura 2 no Comunicado à Imprensa em nosso siteaqui.

-0- *T Nota: Consulte os preços dos metais, recuperações e outras suposições conforme mostrado na Tabela 1 e nas notas fornecidas. *T

Uma proporção significativa da tonelagem adicional dos Recursos Minerais na Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 resulta da inclusão de mineralização ultramáfica que foi anteriormente omitida dos limites ultramáficos interpretados nas zonas Norte e de Tembo com base em graus de corte hipotéticos. A alteração no fluxograma de processamento, ao acrescentar uma refinaria hidrometalúrgica, melhora as perspectivas de extração econômica do material ultramáfico, sendo que a mineralização ultramáfica foi interpretada e teve estimativa de teor para a Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023.

O grau de corte dos Recursos Minerais permaneceu inalterado em 0,58% equivalente ao níquel, o que permite uma comparação direta entre a Estimativa dos Recursos Minerais de fevereiro de 2023 e a Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023. As suposições de preço do metal utilizadas para determinar o grau de corte foram de US$ 9,50/lb para níquel, US$ 4,00/lb para cobre e US$ 26,00/lb para cobalto.

Figura 5: Toneladas e grau atribuíveis gerais mostrados por tipo de mineralização para a Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023.

Consulte a Figura 2 no Comunicado à Imprensa em nosso siteaqui.

-0- *T Nota: Consulte os preços dos metais, recuperações e outras suposições conforme mostrado na Tabela 1 e nas notas fornecidas. *T

Figura 6: Acréscimos significativos feitos na Zona de Tembo entre a Estimativa dos Recursos Minerais de fevereiro de 2023 e a Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023.

Consulte a Figura 2 no Comunicado à Imprensa em nosso siteaqui.

-0- *T Nota: Consulte os preços dos metais, recuperações e outras suposições conforme mostrado na Tabela 1 e nas notas fornecidas. *T

Estudo de viabilidade definitivo para uma mina subterrânea de baixo impacto e pequena área de superfície prevista para o fim do terceiro trimestre de 2024

Os trabalhos específicos estão concentrados em finalizar estudos geotécnicos, projetos de minas subterrâneas, colocação de infraestrutura de superfície e posicionamento da instalação de armazenamento de rejeitos. Orifícios de monitoramento de água vêm informando estudos hidrológicos no local e testes metalúrgicos também estão em curso com amostras de variabilidade perfuradas e coletadas. É esperado que a mineração subterrânea tenha uma pequena área de superfície com baixo impacto ambiental quanto à mineração a céu aberto.

Em antecipação a um aumento nos Recursos Minerais em Kabanga, a Lifezone Metals cessou os programas de perfuração de exploração em novembro de 2023. Com a conclusão da Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 e a conversão significativa dos Recursos Minerais Inferidos nas categorias Medidos e Indicados, a Lifezone Metals decidiu que há agora recursos minerais suficientes para dar suporte ao Estudo de Viabilidade Definitivo. Os Recursos Minerais não são Reservas Minerais, nem apresentam viabilidade econômica demonstrada. Não há certeza de que o Estudo de Viabilidade Definitivo irá resultar em Reservas Minerais.

Onze perfurações de exploração de diamante foram concluídas em Safari Link, sendo que os resultados serão relatados quando os testes forem recebidos. Os geólogos da Lifezone Metals disseram que a área de Safari Link representa a melhor oportunidade para futura soma de recursos.

A segurança é a principal prioridade em Kabanga

O Projeto de Níquel de Kabanga registrou mais de um milhão e meio de horas trabalhadas sem acidentes e tempo afastamento. A campanha "Sua Segurança é Minha Segurança" continua sendo implementada com sucesso e o treinamento em continuidade com funcionários e prestadores de serviços.

As iniciativas de segurança concluídas até agora incluem capacitação adicional em gestão no campo; treinamento de atualização em direção defensiva para todos os operadores de veículos no local; bem como revisões de procedimentos operacionais padrão, avaliações de risco e observações, estas duas últimas com base em tarefas.

A segurança é a principal prioridade em Kabanga, sendo uma iniciativa contínua e prioritária em todos os níveis.

Atualização da Gestão da Lifezone Metals

Lamentamos anunciar que Natasha Liddell, nossa Diretora de Sustentabilidade, deixará sua função na Lifezone Metals a partir de fevereiro de 2024. A Sra. Liddell vem sendo essencial na liderança de nossas equipes de sustentabilidade corporativa e local, estando comprometida em garantir um transição tranquila de cargos. Somos gratos por suas contribuições e desejamos a ela tudo de melhor em seus futuros projetos.

Pessoas Qualificadas

O Resumo do Relatório Técnico de Atualização dos Recursos Minerais de Kabanga 2023 (2023MRU) com data efetiva de 30 de novembro de 2023, foi preparado segundo as regras da subparte 1300 do Regulamento SK da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (US SEC) para Divulgações de Propriedade para Registrantes de Mineração (S-K 1300) para a Lifezone Metals Ltd. no Projeto de Níquel de Kabanga. O 2023MRU é um estudo técnico e econômico preliminar do potencial econômico da mineralização do projeto para dar suporte à divulgação dos Recursos Minerais. As estimativas dos Recursos Minerais estão atualizadas em 30 de novembro de 2023.

As informações científicas e técnicas do 2023MRU neste comunicado à imprensa foram preparadas e aprovadas por Sharron Sylvester, BSc (Geol), RPGeo AIG (10125), Diretora Técnica de Geologia da OreWin Pty Ltd. e Bernard Peters, BEng (Mineração), FAusIMM (201743 ), Diretor Técnico de Mineração da OreWin Pty Ltd. Ambos são Pessoas Qualificadas segundo o SK 1300, sendo considerados independentes da Lifezone Metals.

Outras informações científicas e técnicas neste comunicado à imprensa foram revisadas e aprovadas por Raymond Kohlsmith, BSc (Hons.) (Geol) 1980, P.Geo (1044) PGO Canadá, uma Pessoa Qualificada segundo o SK 1300. O Sr. Kohlsmith é empregado da Tembo Nickel Corporation Limited, uma subsidiária indireta da Lifezone Metals, como Gerente de Geologia de Exploração.

Se você deseja se inscrever para receber avisos de notícias da Lifezone Metals, registre-se aqui.

Sobre a Lifezone Metals

A Lifezone Metals (NYSE: LZM) é uma moderna empresa de metais que agrega valor em toda a cadeia de fornecimento de metais, desde recursos até a produção e reciclagem. Nossa missão é oferecer produção de metais mais limpos mediante uma plataforma escalável com suporte de nossa Tecnologia Hydromet. Esta tecnologia tem o potencial de ser uma alternativa com menos emissões e menor custo à fundição tradicional, que nos possibilita fornecer metais mais limpos com responsabilidade.

Acredita-se que nosso Projeto de Níquel de Kabanga, na Tanzânia, seja um dos maiores e de mais alto grau de depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo, com Estudo de Viabilidade Definitivo atualmente em curso. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, iremos trabalhar para liberar uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME aos mercados internacionais de metais para baterias. Em Kabanga, estamos trabalhando para capacitar a Tanzânia a obter a criação total de valor no país e se tornar a próxima fonte principal de níquel Classe 1.

www.lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações aqui feitas não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado e das disposições de "porto seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 relativamente, entre outros fatores, aos planos, estratégias e perspectivas, tanto comerciais como financeiras, da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias e/ou afiliadas.

Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou os negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante ou expressões que prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de questões históricas; sempre que a ausência destes não signifique que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre eventos futuros, resultados futuros estimados ou antecipados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Tecnologia Hydromet) bem como o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Kabanga, além de outras declarações que não são fatos históricos.

Estas declarações se baseiam em expectativas atuais da administração da Lifezone Metals, não sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são indicadas apenas para finalidades ilustrativas e não se destinam a servir a, nem devem ser consideradas por qualquer investidor como uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Lifezone Metals e de suas subsidiárias. Estas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas quanto aos negócios da Lifezone Metals, sendo que os resultados reais podem diferir materialmente. Estes riscos e incertezas envolvem, mas não estão limitados a: condições econômicas, políticas e empresariais gerais, incluindo, entre outras, perturbações econômicas e operacionais, inflação mundial e aumentos de custos de materiais e serviços; falha em estabelecer reservas minerais e recursos minerais, classificação e recuperação de metais e/ou minerais extraídos, sucesso de futuras explorações, confiabilidade da amostragem e dos dados, sucesso de qualquer trabalho de teste, custos de capital e operacionais com variação significativa das estimativas, atrasos na obtenção ou falhas em receber aprovações governamentais, ambientais ou outras aprovações de projetos necessárias, alterações nas regulamentações governamentais, legislação e taxas de impostos, inflação, mudanças nas taxas de câmbio e na disponibilidade de divisas, flutuações nos preços das commodities, atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a Lifezone Metals referentes à combinação de negócios ou de outro modo; incapacidade de concretizar os benefícios previstos da combinação de negócios, incluindo dificuldade na integração dos negócios da LHL e da GoGreen; riscos referentes à implementação dos negócios da Lifezone Metals, à eficácia da Tecnologia Hydromet e ao calendário dos marcos comerciais esperados; desenvolvimento e processamento de recursos minerais pela Lifezone Metals no Projeto de Kabanga; efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de modo rentável e manter seus principais funcionários; a capacidade da Lifezone Metals de atingir e manter a lucratividade, melhorar resultados operacionais e financeiros futuros, bem como cumprir as leis e regulamentos aplicáveis aos negócios da Lifezone; a volatilidade do preço de negociação das ações ordinárias da Lifezone; a capacidade da Lifezone de continuar atendendo aos padrões de cotação aplicáveis da NYSE; a capacidade da Lifezone de manter a cotação de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; custos referentes à combinação de negócios; e outros riscos a serem detalhados com periodicidade em apresentações junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A lista anterior de fatores de risco não é exaustiva. Pode haver riscos adicionais que a Lifezone Metals no momento não conhece ou que a Lifezone Metals atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas indicam expectativas, planos ou previsões da Lifezone Metals sobre visões e eventos futuros na data desta comunicação. A Lifezone Metals antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Lifezone Metals mudem. Contudo, embora a Lifezone Metals possa optar por atualizar estas declarações prospectivas no futuro, a Lifezone Metals se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazer o mesmo.

Não se deve confiar que estas declarações prospectivas representem avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data desta comunicação. Como consequência, não deve ser depositada confiança indevida nas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui definidas serão obtidas ou que qualquer um dos resultados contemplados em tais declarações prospectivas será atingido. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas nesta comunicação, as quais estão baseadas em informações disponíveis a nós na data em que foram feitas e qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de precaução aqui contidas.

Certas declarações aqui feitas incluem referências a metais "limpos" ou "ecológicos", métodos de produção de tais metais, energia ou ao futuro em geral. Tais referências se relacionam a benefícios ambientais, como menores emissões de gases de efeito estufa (GEE) e consumo de energia envolvido na produção de metais usando a Tecnologia Hydromet quanto ao uso de métodos tradicionais de produção e ao uso de metais como o níquel em baterias utilizadas em veículos elétricos.

Embora estudos efetuados por terceiros (solicitados pela Lifezone Metals) tenham mostrado que a Tecnologia Hydromet, sob certas condições, resulta em menores emissões de GEE e menor consumo de eletricidade quando comparado à fundição no que se refere ao refino de metais do grupo da platina, nenhuma refinaria ativa atualmente licencia a Tecnologia Hidromet da Lifezone Metals. Como consequência, a Tecnologia Hydromet da Lifezone Metals e os metais resultantes podem não obter os benefícios ambientais na medida que a Lifezone Metals espera ou no todo. Qualquer exagero dos benefícios ambientais a este respeito pode ter implicações adversas à Lifezone Metals e suas partes interessadas. Exceto quando exigido de outro modo pela lei aplicável, nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir modificações em suposições ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data deste comunicação, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

Apêndice: Atualização dos Recursos Minerais do Projeto de Níquel de Kabanga por zona em uma base atribuível à Lifezone Metals (69,7%), em 30 de novembro de 2023, com base no preço do níquel de US$ 9,50/lb, preço do cobre de US$ 4,00/lb e preço do cobalto de US$ 26,00/lb.

-0- *T Classificação dos Recursos MineraisTonelagem Atribuível (Mt)GrausRecuperaçãoNiEq23NíquelCobreCobaltoNíquelCobreCobalto(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)ZONA PRINCIPAL - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - Indicados 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 87,2 85,1 88,1 Inferidos - - - - - - - - ZONA MNB - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - Indicados - - - - - - - - Medidos + Indicados-------- Inferidos 1,9 1,47 1,14 0,17 0,09 87,2 85,1 88,1 ZONA DE KIMA - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - Indicados - - - - - - - - Medidos + Indicados-------- Inferidos 3,4 1,95 1,53 0,25 0,11 87,2 85,1 88,1 ZONA NORTE - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 6,1 2,99 2,34 0,32 0,19 87,2 85,1 88,1 Indicados 14,5 3,26 2,61 0,35 0,18 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados20,63,182,530,340,1887,285,188,1 Inferidos 12,23,242,600,350,18 87,2 85,1 88,1 ZONA DE TEMBO - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 8,0 2,33 1,80 0,25 0,16 87,2 85,1 88,1 Indicados 5,8 2,30 1,79 0,24 0,15 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados13,82,321,800,250,1587,285,188,1 Inferidos - - - - - 87,2 85,1 88,1 Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 87,2 85,1 88,1 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 87,2 85,1 88,1 Medidos + Indicados43,62,572,020,280,1687,285,188,1 Inferidos 17,52,792,230,310,16 87,2 85,1 88,1 *T

-0- *T 1. Esta tabela relata os Recursos Minerais para os tipos combinados de mineralização de sulfeto maciço e ultramáfica. 2. Os Recursos Minerais são relatados exclusivamente das Reservas Minerais. Não há Reservas Minerais a relatar. 3. Os Recursos Minerais são relatados mostrando apenas a parcela de tonelagem atribuível da Lifezone Metals, que é 69,713% do total. 4. O grau de corte usa o NiEq23 com um preço de níquel de US$ 9,50/lb, preço de cobre de US$ 4,00/lb e preço de cobalto de US$ 26,00/lb com subsídios para recuperações, pagamento, deduções, transporte e royalties. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. As suposições de recuperação metalúrgica dos Recursos Minerais são: níquel 87,2%, cobre 85,1% e cobalto 88,1%. 6. O ponto de referência para os Recursos Minerais é o ponto de alimentação de uma instalação de processamento. 7. Todos os Recursos Minerais na Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 foram avaliados quanto a perspectivas razoáveis de eventual extração econômica, ao relatar apenas materiais acima de um grau de corte de 0,58% NiEq23. 8. Os totais podem variar devido a arredondamentos. *T

Apêndice: Atualização dos Recursos Minerais do Projeto de Níquel de Kabanga por zona em uma base atribuível à Lifezone Metals (69,7%), em 30 de novembro de 2023, com base no preço do níquel de US$ 9,50/lb, preço do cobre de US$ 4,00/lb e preço do cobalto de US$ 26,00/lb.

-0- *T Classificação dos Recursos MineraisTonelagem Atribuível (Mt)GrausMetais Contidos AtribuíveisNiEq23NiquelCobreCobaltoNiEq23NíquelCobreCobalto(%)(%)(%)(%)(kt)(kt)(kt)(kt)ZONA PRINCIPAL - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - - Indicados 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 148 113 19 10 Medidos + Indicados 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 148 113 19 10 Inferidos - - - - - - - - - ZONA MNB - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - - Indicados - - - - - - - - - Medidos + Indicados--------- Inferidos 1,9 1,47 1,14 0,17 0,09 28 22 3 2 ZONA DE KIMA - Todos os Tipos de Mineralização Medidos - - - - - - - - - Indicados - - - - - - - - - Medidos + Indicados--------- Inferidos 3,4 1,95 1,53 0,25 0,11 67 53 8 4 ZONA NORTE - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 6,1 2,99 2,34 0,32 0,19 182 142 19 11 Indicados 14,5 3,26 2,61 0,35 0,18 472 378 50 26 Medidos + Indicados20,63,182,530,340,186545217038 Inferidos 12,2 3,24 2,60 0,35 0,18 394 316 43 22 ZONA DE TEMBO - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 8,0 2,33 1,80 0,25 0,16 186 144 20 12 Indicados 5,8 2,30 1,79 0,24 0,15 132 103 14 8 Medidos + Indicados13,82,321,800,250,153192473421 Inferidos - - - - - - - - - RECURSO MINERAL GERAL - Todos os Tipos de Mineralização Medidos 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 368 286 39 24 Indicados 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 753 595 83 45 Medidos + Indicados43,62,572,020,280,161.12188112269 Inferidos 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 489 391 54 27 *T

-0- *T 1. Esta tabela relata os Recursos Minerais para os tipos combinados de mineralização de sulfeto maciço e ultramáfica. 2. Os Recursos Minerais são relatados exclusivamente das Reservas Minerais. Não há Reservas Minerais a relatar. 3. Os Recursos Minerais são relatados mostrando apenas a parcela de tonelagem atribuível da Lifezone Metals, que é 69,713% do total. 4. O grau de corte usa o NiEq23 com um preço de níquel de US$ 9,50/lb, preço de cobre de US$ 4,00/lb e preço de cobalto de US$ 26,00/lb com subsídios para recuperações, pagamento, deduções, transporte e royalties. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. As suposições de recuperação metalúrgica dos Recursos Minerais são: níquel 87,2%, cobre 85,1% e cobalto 88,1%. 6. O ponto de referência para os Recursos Minerais é o ponto de alimentação de uma instalação de processamento. 7. Todos os Recursos Minerais na Atualização dos Recursos Minerais de novembro de 2023 foram avaliados quanto a perspectivas razoáveis de eventual extração econômica, ao relatar apenas materiais acima de um grau de corte de 0,58% NiEq23. 8. Os totais podem variar devido a arredondamentos. *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231207179993/pt/

Contato

Relações com Investidores - América do NorteEvan Young Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Mercados de Capital evan.young@lifezonemetals.com Relações com Investidores - EuropaIngo Hofmaier Diretor Financeiro ingo.hofmaier@lifezonemetals.com Consultas de MídiaDavid Petrie Gerente de Comunicações Corporativas david.petrie@lifezonemetals.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.