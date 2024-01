Com Brasil entre os concorrentes, Fifa anuncia 3 candidaturas para sediar Copa feminina de 2027

A Fifa anunciou neste sábado (9) que foram apresentadas três candidaturas para organizar a Copa do Mundo Feminina de 2027: uma europeia composta por Bélgica, Alemanha e Holanda, outra norte-americana com Estados Unidos e México e, por último, a do Brasil.

A decisão será anunciada após uma votação pública durante o próximo Congresso da Fifa, marcado para o dia 17 de maio de 2024, em Bangkok, na Tailândia, informou a instituição em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 25 de novembro, a África do Sul anunciou sua retirada do processo, preferindo "apresentar uma candidatura mais bem preparada para 2031", explicou a sua federação.