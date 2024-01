Chefe do Exército de Israel considera necessário 'aumentar pressão' em Gaza

Israel deve "aumentar a pressão" militar em Gaza para derrotar o Hamas, afirmou, neste sábado (9), o chefe do Exército israelense, Herzi Halevi, um dia depois do veto dos Estados Unidos a uma resolução da ONU que pedia um cessar-fogo no território palestino.

"Todos os dias vemos mais e mais terroristas mortos, mais e mais terroristas feridos e, nos últimos dias, temos visto terroristas que se rendem. Isso é um sinal de que sua rede está desmoronando, um sinal de que devemos aumentar a pressão", disse Halevi em uma cerimônia no Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jjm-jd/jsa/pc/js/rpr/mvv