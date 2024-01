Brasil alerta oficialmente a Venezuela contra 'medidas unilaterais' em disputa com Guiana

Lula teria expressado a seu homólogo venezuelano a "crescente preocupação" de oito países sul-americanos, citando uma declaração conjunta acordada na quinta-feira à margem da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro - assinada por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai - pedindo a ambas as partes que negociem para buscar uma "solução pacífica" para a disputa territorial.

Lula reiterou esse apelo em sua conversa com Maduro, propondo que o presidente de turno da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) entre em contato com ambas as partes para iniciar as negociações sobre a disputa, informou a assessoria do Palácio do Planalto.

Segundo a nota, Lula disse ao líder venezuelano: "Somos uma região de paz."

A tensão sobre Essequibo aumentou desde que o governo Maduro realizou um polêmico referendo no último domingo, no qual 95% dos eleitores apoiaram a declaração da Venezuela como legítima detentora da região, de acordo com resultados oficiais.

Devido às tensões, o Brasil decidiu reforçar há alguns dias sua presença militar na fronteira com Venezuela e Guiana. Os Estados Unidos, por sua vez, anunciaram na quinta-feira exercícios aéreos militares na Guiana.

