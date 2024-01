Bellingham volta a marcar mas Real Madrid empata com Betis (1-1)

Apesar de mais um gol de seu novo astro Jude Bellingham, o Real Madrid (1º) empatou em 1 a 1 na visita ao Betis (7º), neste sábado (9), pela 16ª rodada de LaLiga.

Este empate encerra uma série de cinco vitórias consecutivas contando todas as competições do gigante da capital, o que dá ao Girona, segundo colocado com um ponto a menos (39 contra 38), a oportunidade de assumir a liderança isolada no domingo se vencer o clássico catalão contra o Barcelona (3º com 34 pontos).

Bellingham, em excelente fase desde que começou a vestir a camisa 'merengue' nesta temporada, abriu o placar ao finalizar com calma um passe excepcional por cobertura de Brahim (53'). Foi o 12º gol do craque da seleção inglesa de 20 anos em LaLiga.