Bayern de Munique é goleado (5-1) em sua visita ao Eintracht Frankfurt na Bundesliga

O Eintracht Frankfurt surpreendeu neste sábado, pela 14ª rodada da Bundesliga, ao golear o Bayern de Munique (5-1), que sofreu sua primeira derrota no torneio, a pior desde 2019.

As falhas na saída de bola e a falta de contundência defensiva foram fatais para a equipe de Thomas Tuchel, que com 32 pontos perdeu ritmo na briga pela liderança com o Bayer Leverkusen (35 pontos), de Xabi Alonso, que joga domingo no estádio do Stuttgart (3º).