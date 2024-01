Azerbaijão alcançou 'consenso' para sediar a COP29 em 2024, segundo ministro

O ministro da Ecologia do Azerbaijão, Mukhtar Babayev, anunciou neste sábado (9) em Dubai que o seu país chegou a um consenso para sediar a 29ª conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática no próximo ano.

"Tenho o prazer de anunciar que existe um consenso geral sobre a candidatura do Azerbaijão para acolher a COP29", disse Mukhtar Babayev em uma sessão plenária ministerial na COP28.

"Estamos muito gratos pelo apoio de todos os países, especialmente os do Grupo da Europa do Leste e do anfitrião, os Emirados Árabes Unidos", acrescentou.