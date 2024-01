Avalanche de críticas à Opep por defender combustíveis fósseis na COP28

A defesa dos combustíveis fósseis por parte do cartel petrolífero da Opep recebeu uma avalanche de críticas neste sábado (9) na COP28, onde a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, descreveu esta posição como "repugnante".

Os ministros tomaram as rédeas da reta final da reunião em Dubai, e o futuro do petróleo, do carvão e do gás elevou a temperatura das negociações.

"Na minha opinião, acho que o que os países da Opep estão fazendo, pressionando para atrasar as coisas, é muito repugnante", disse a ministra, que representa a presidência espanhola da União Europeia (UE) nas negociações climáticas.