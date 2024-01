Autoridade Palestina afirma que EUA é 'responsável pelo derramamento de sangue' em Gaza

Para o representante adjunto dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood, a resolução estava dissociada da "realidade" e "não teria movido uma agulha no terreno".

Este esforço para estabelecer um cessar-fogo foi promovido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e por vários países árabes.

Israel saudou o veto, mas o promotor da resolução, os Emirados Árabes Unidos, expressou a sua "profunda decepção".

Abbas afirmou neste sábado que "a posição dos Estados Unidos os torna cúmplices dos crimes de genocídio, limpeza étnica e crimes de guerra cometidos pelas forças de ocupação contra os palestinos em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém".

O movimento palestino Hamas, que governa Gaza, também condenou a decisão dos EUA, em um momento em que, segundo o grupo islamista, 17.487 pessoas foram mortas pela ofensiva israelense neste território palestino, a maioria mulheres e menores.

Israel bombardeia Gaza em resposta ao ataque lançado pelos combatentes do Hamas contra o seu território, no qual mataram cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e raptaram cerca de 240, segundo as autoridades israelenses. Do número total de reféns, cerca de 138 permanecem cativos.