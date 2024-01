UE elege a espanhola Nadia Calviño para presidir Banco Europeu de Investimento

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) escolheram nesta sexta-feira a economista espanhola Nadia Calviño para presidir o Banco Europeu de Investimento (BEI), uma peça fundamental no financiamento das políticas do bloco.

"Chegamos a um consenso sobre a candidatura de Nadia Calviño à presidência do BEI", anunciou o ministro belga, Vincent Van Peteghem, que exerce à presidência rotativa do banco.

Calviño, ministra espanhola de Finanças e vice-presidenta do governo, substituirá o alemão Werner Hoyer uma vez que receba o voto formal do Diretoria do Banco.