UE acrescenta dois comandantes do Hamas à lista de sancionados por terrorismo

O Conselho da União Europeia incluiu, nesta sexta-feira (8), dois altos comandantes militares do grupo islamista palestino Hamas na sua lista de sancionados por terrorismo, após os ataques cometidos em território israelense em 7 de outubro.

Trata-se de Mohamed Deif, comandante-geral do braço militar do Hamas desde 2002, e de seu adjunto, Marwan Issa. Ambos estão sujeitos ao congelamento de eventuais bens que possuam no espaço da UE.

Além disso, as sanções proíbem os operadores da UE de "disponibilizar fundos e recursos financeiros" para os dois afetados pela medida.