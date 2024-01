Ucrânia derruba 14 mísseis russos em ataque que deixou um morto

O Exército ucraniano anunciou que derrubou 14 mísseis, de um total de 19, lançados pela Rússia nesta sexta-feira (8), em um novo ataque que provocou a morte de uma pessoa.

"Segundo os dados preliminares, 19 mísseis de cruzeiro Kh-101 e KH-155 foram lançados, dos quais 14 foram destruídos", afirmou o porta-voz do Exército da Ucrânia.

O novo ataque provocou uma morte e deixou quatro pessoas feridas na região ucraniana de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, informou o governador da região no Telegram.