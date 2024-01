Tribunal Eleitoral diz que resultados das eleições na Guatemala são 'inalteráveis'

O Tribunal Eleitoral da Guatemala afirmou, nesta sexta-feira (8), que os resultados das eleições presidenciais vencidas por Bernardo Arévalo "estão oficializados e são inalteráveis", após o Ministério Público garantir que o processo deveria ser anulado por supostas irregularidades no primeiro turno.

"Os resultados estão validados, estão oficializados e são inalteráveis", os funcionários eleitos "devem tomar posse" em janeiro, "do contrário há rompimento da ordem constitucional", afirmou em coletiva de imprensa a presidente do Tribunal, Blanca Alfaro.

A magistrada assegurou que "as credenciais" dos candidatos eleitos foram emitidas e o MP "não teria nenhuma capacidade" para fazer com que o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) anule as eleições, "exceto por uma sentença que venha da Corte de Constitucionalidade (CC, o mais alto tribunal)".