Terremoto de magnitude 5.8 atinge a capital do México

Moradores da Cidade do México sentiram por um terremoto moderado de magnitude 5.8 que atingiu ao sul da capital nesta quinta-feira, 7. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o terremoto ocorreu por volta das 14h03, horário local, próximo a Chiautla de Tapia, uma vila rural a cerca de 200 quilômetros ao sul da Cidade do México, no Estado de Puebla.

O chefe da agência federal de defesa civil afirmou que não houve relatos imediatos de danos em Chiautla. O prefeito interino da Cidade do México, Martí Batres, disse que não houve relatos imediatos de danos ou ferimentos na capital.

O tremor ativou o sistema de alarme de terremotos da Cidade do México, levando as pessoas a deixarem prédios de apartamentos e escritórios em bairros por toda a cidade. Grupos de trabalhadores de escritório se reuniram nas calçadas ao longo da avenida Reforma, no centro da cidade. Fonte: Associated Press,