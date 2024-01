Putin concorrerá à reeleição como presidente da Rússia

"Em outros momentos, tive posições diferentes sobre esta questão. Mas entendo que agora não há outra opção possível. Vou concorrer à presidência da Rússia", disse ele, à margem da cerimônia.

Em um acontecimento incomum, o anúncio chegou à imprensa russa por meio de um participante da cerimônia que conversou com Putin: Artiom Zhoga, um combatente e membro do Parlamento russo local em Donetsk (cidade ocupada no leste da Ucrânia).

"A candidatura está cheia de símbolos: os heróis, os 'pais do Donbass' (território ucraniano reivindicado por Moscou), querem ver Putin como presidente de novo", comentou a analista Tatiana Stanovaya, no Telegram.

Na sua opinião, este anúncio informal procura dar a imagem de um "Putin modesto, ocupado (resolvendo) os problemas reais".

O presidente da Câmara Baixa do Parlamento, Vyacheslav Volodin, destacou no Telegram as "qualidades únicas" de Putin, e sua homóloga na Câmara Alta, Valentina Matvienko, lembrou que o presidente "nunca evitou e não evita as decisões responsáveis".