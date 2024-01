As tropas de Israel e os integrantes do Hamas prosseguiam nesta sexta-feira (8) com os combates intensos nas principais cidades de Gaza, em particular no sul, que também virou alvo da operação terrestre israelense após mais de dois meses de guerra.

JERUSALÉM:

Bombardeio que atingiu jornalistas no Líbano aconteceu em 'zona de combates', afirma Exército israelense

O bombardeio que matou um jornalista da Reuters e feriu outros seis profissionais da imprensa, incluindo dois da Agence France-Presse (AFP), em 13 de outubro no sul do Líbano aconteceu em uma "zona de combates ativa", afirmou o Exército de Israel nesta sexta-feira (8).

GEORGETOWN:

Exercícios militares e pedidos de diálogo: disputa Venezuela-Guiana preocupa comunidade internacional

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira (7) exercícios aéreos militares na Guiana, em meio à tensão crescente entre Georgetown e Caracas devido a uma disputa territorial antiga, enquanto a comunidade internacional pediu uma distensão.

MOSCOU:

Putin disputará novamente a presidência da Rússia nas eleições de março

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta sexta-feira que será candidato à reeleição nas eleições presidenciais de março de 2024 já que, segundo ele, "não havia outra opção", ou seja, poderia permanecer no poder pelo menos até 2030.

(Rússia conflito eleições Ucrânia)

DUBAI:

COP28 retoma negociações sob pressão para concluir acordo

A COP28 iniciou nesta sexta-feira (8) a segunda e decisiva etapa das negociações em Dubai e muitos questionam se a reunião alcançará um acordo sobre os combustíveis fósseis.

PARIS:

Pecuária representa 12% das emissões de gases de efeito estufa, segundo a FAO

"A pecuária representa 12% das emissões de gases de efeito estufa causadas pelas atividades humanas e o seu impacto no clima vai piorar se a demanda da carne continuar aumentando no mundo", alertou a FAO nesta sexta-feira (8).

BUENOS AIRES:

Jovens argentinos de baixa renda estão esperançosos com governo Milei

Samir Santa Cruz, um entregador de 21 anos, pedala dia e noite para levar algum dinheiro para casa. "Foi um alívio que (Javier) Milei ganhou, confio nele", diz esperançoso, assim como outros jovens, o setor da população argentina que mais apoia o presidente eleito.

(Argentina governo economia)

JACUMBA:

Acampamento no deserto é 'nova realidade' para migrantes na fronteira dos EUA

Centenas de migrantes que chegam diariamente à fronteira sul dos Estados Unidos se aglomeram em acampamentos improvisados no meio do deserto da Califórnia, infestados de cobras e escorpiões, onde, sem água e sem abrigo, enfrentam o clima extremo e precárias condições sanitárias.

(EUA Equador China migração)

BRUXELAS:

Espanhola Nadia Calviño presidirá Banco Europeu de Investimento

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) escolheram nesta sexta-feira (8) a economista espanhola Nadia Calviño para presidir o Banco Europeu de Investimento (BEI), uma peça fundamental no financiamento das políticas do bloco.

(UE Espanha economia investimentos)

TAIKI:

No Japão, esterco de vaca pode ser combustível para o espaço

O Japão pode ter iniciado um novo capítulo na sua história espacial com o teste bem-sucedido de um motor de foguete movido exclusivamente por uma energia produzida localmente: esterco de vaca.

CAIRO:

Egito prepara eleições presidenciais sem margem para surpresas

O Egito se prepara para eleições presidenciais sem surpresas, nas quais o presidente em fim de mandato Abdel Fattah al-Sissi deve obter um terceiro mandato, apesar do mal-estar social e da grave crise econômica.

MADRI:

Museu do Prado de Madri exibe o verso de suas grandes pinturas

Revelar o lado oculto das pinturas é a promessa de "Reversos", a nova exposição do Museu do Prado de Madri, que permite espiar por trás das pinturas, e que estará em exibição até março.

(Espanha curiosidade pintura)

PARIS:

Entre tradição católica e folclore de Natal, o presépio completa 800 anos

O presépio natalino, de sua origem em uma austera caverna até a proliferação das famosas estatuetas, completa neste ano oito séculos de existência.

(Religião história cultura igreja)

