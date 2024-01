Parentes e amigos prestam homenagem ao falecido poeta palestino Refaat Alareer

"Meu coração está quebrado, meu amigo e colega Refaat Alareer foi assassinado com sua família", escreveu o poeta gazense Mosab Abu Toha no Facebook.

Alareer, professor de literatura inglesa na Universidade Islâmica de Gaza, morreu no norte da Faixa, informaram na madrugada desta sexta-feira seus familiares e o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Israel bombardeia a Faixa de Gaza desde 7 de outubro em resposta ao ataque dos combatentes do Hamas contra seu território, que deixou cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Em uma de suas últimas mensagens no X, no dia 4 de dezembro, o poeta escreveu: "Estamos envoltos em espessas camadas de pólvora de canhão e cimento".

Na mesma rede social, Alareer publicou um poema que viralizou: "Se eu tiver que morrer, que isso traga esperança, que seja uma história", diziam seus últimos versos.

O acadêmico foi cofundador do projeto "We are not numbers" (Não somos números, em inglês), que reunia autores de Gaza com "mentores" no exterior que os ajudavam a escrever em inglês sobre sua realidade.

Mas Alareer também se viu envolvido em polêmicas por algumas declarações publicadas no X, rede na qual tinha mais de 95 mil seguidores, após o ataque de 7 de dezembro.