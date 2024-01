Parentes de vítimas de Fujimori pedem que Corte IDH declare Peru em desacato

Segundo a advogada, o indulto é ilegal e a OEA deve avaliar "o descumprimento peruano" e obrigar o governo a acatar as decisões da corte. Participaram da coletiva parentes de vítimas dos casos La Cantuta, Barrios Altos e Pativilca, onde um esquadrão da morte do Exército executou 31 civis no contexto do combate à guerrilha Sendero Luminoso.

"Nós nos sentimos desprotegidos, não temos um sistema de justiça que garanta os direitos dos familiares, não temos um governo e um Congresso capazes de levantar suas vozes pelas vítimas", disse Gisela Ortiz, irmã de um dos estudantes assassinados no massacre de La Cantuta, em 1992.

Fujimori ainda tem contas a prestar na Justiça, onde enfrenta um julgamento pela morte de seis civis nas mãos de um esquadrão do Exército em janeiro de 1992, no caso conhecido como Pativilca. O julgamento terá início no próximo dia 18 e a promotoria pediu 25 anos de prisão para o ex-governante.

