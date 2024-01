Osaka quer disputar Jogos Olímpicos de Paris e vencer mais Grand Slams

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 mundial, afastada do circuito há mais de um ano, mostrou nesta sexta-feira (8) a ambição de voltar ao seu mais alto nível em 2024, participando dos Jogos Olímpicos de Paris e conquistando mais títulos de Grand Slam.

"Tenho claro que quero ganhar outros títulos de Grand Slam, colocando, suponho, a ênfase em Roland Garros e Wimbledon (os dois 'majors' que ela ainda não conquistou), e também participar dos Jogos Olímpicos de Paris", disse Osaka, de 26 anos, à rede de televisão japonesa NHK.

A japonesa admitiu estar ao mesmo tempo "nervosa", "feliz e impaciente" com a ideia do seu regresso às quadras, que acontecerá no torneio WTA 500, em Brisbane, na Austrália, no final de dezembro, a uma semana do início do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.