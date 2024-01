ONU debate disputa territorial por Essequibo entre Venezuela e Guiana

"Reforça a intenção do governo de antecipar a estratégia de dividir a oposição, porque essa seria a única forma de ter uma boa chance de ganhar a eleição presidencial em 2024", disse Mariano de Alba, do International Crisis Group.

Para analistas, o referendo e a retórica vinculada à Essequibo são uma tentativa de desviar a atenção para o chamado às eleições livres na Venezuela no ano que vem.

A tensão se intensificou depois que a Venezuela celebrou em 3 de dezembro um referendo consultivo no qual mais de 95% dos participantes aprovaram a criação de uma província venezuelana em Essequibo, um território que representa 2/3 da Guiana, e dar nacionalidade venezuelana aos 125.000 habitantes da zona em disputa.

"Uma coisa que não queremos aqui na América do Sul é guerra, nós não precisamos de guerra, não precisamos de conflito", disse Lula.

O Brasil reforçou esta semana sua presença militar em suas fronteira com Guiana e Venezuela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na quinta-feira uma advertência.

Em uma declaração conjunta emitida na quinta-feira na cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador e Peru instaram Guiana e Venezuela ao diálogo e a busca por uma solução pacífica.

Lula propôs a mediação da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) na disputa.

Em meio à escalada, cinco militares guianenses morreram e dois sobreviveram no acidente de um helicóptero que perdeu contato na quarta-feira em Essequibo, informou a força de defesa da Guiana. As causas do acidente são investigadas.