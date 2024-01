Nova joia do futebol brasileiro avisa ao mundo: 'Quero mostrar quem é Endrick'

Até lá seguirá defendendo as cores do Verdão, no qual já atraía a atenção dos grandes clubes da Europa desde as categorias de base, chegando a ser comparado com lendas do passado.

A nova pérola do futebol brasileiro já alcançou algo inédito até para Pelé e Neymar: erguer sua segunda taça do Brasileirão aos 17 anos. Mas o atacante Endrick prefere não dar ouvidos às comparações e quer escrever sua própria história com a bola.

"Eu não ligo [para as comparações] porque sei que ninguém vai chegar aos pés do Pelé, porque ele é o rei do futebol [...] Eu só quero ser o Endrick, quero mostrar a eles quem é o Endrick", diz ele em entrevista à AFP durante um evento com um novo patrocinador em São Paulo.

O promissor atacante, contratado pelo Real Madrid há um ano por pelo menos US$ 65 milhões (cerca de R$ 320,5 milhões pela cotação atual) com bônus, segundo a imprensa, fez sua primeira temporada completa como profissional em 2023.

Endrick estreou aos 16 anos em outubro do ano passado, no Brasileirão. No total disputou sete partidas e marcou três gols na campanha vitoriosa do Palmeiras, conquistando assim o primeiro de quatro títulos na elite do futebol brasileiro em sua curta carreira.

Seu ano de 2023 começou bem com a conquista da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista. Mas ele caiu em um jejum de gols que até o levou às lágrimas em campo: quatro gols nas primeiras 19 partidas do Brasileirão.