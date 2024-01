Na Cisjordânia ocupada, colonos israelenses mantêm apoio ao governo de Netanyahu

"O que importa para mim, acima de tudo, é ter alguém no poder para defender os nossos direitos", diz Godsmith, um sexagenário de barba branca e quipá.

"Sou um religioso sionista ortodoxo", afirma o ex-prefeito de Itamar, uma colônia de cerca de 1.500 habitantes, perto da cidade palestina de Nablus, no norte da Cisjordânia, em declarações à AFP.

Desde então, o Exército israelense multiplicou os bombardeios e as operações terrestres, que deixaram quase 17.500 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Hamas, no poder neste pequeno território desde 2007.

A origem do problema, garante, remonta à "terrível tragédia" de 2005, quando Israel se retirou unilateralmente daquele território palestino, onde viviam cerca de 8.000 colonos israelenses.

Goldsmith considera que o ataque dos milicianos islamistas, que segundo estimativas israelenses mataram 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 240, não pode ser atribuído a um fracasso do governo.

"Se você não está no lugar, não sabe o que está acontecendo" e essa é a razão, afirma ele, dos erros da Inteligência israelense na previsão do ataque de 7 de outubro.

"Parte do problema era que não estávamos mais presentes ali", diz Moshe Goldsmith, pai de cinco filhos e avô de dez netos.

Em Itamar, que acabou de ser ampliada com a aprovação do governo, os projetos de construção continuam, embora, como todas as colônias, sejam ilegais para o direito internacional.

Fundada há 40 anos, Itamar foi palco de ataques palestinos que mataram 16 pessoas ao longo das décadas, segundo dados oficiais israelenses.

Apesar disso, parece um local tranquilo e possui um parque com brinquedos, uma sinagoga, uma quadra polivalente e agora uma fábrica de alta tecnologia, que permite diversificar a oferta de emprego.