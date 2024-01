Musiala é reintegrado ao elenco do Bayern após um mês afastado por lesão

O jovem meio-campista do Bayern de Munique Jamal Musiala, lesionado na coxa esquerda no início de novembro durante uma partida contra o turco Galatasaray, voltou a ser relacionado pelo gigante bávaro para o jogo em Frankfurt contra o Eintracht, no sábado, pela 14ª rodada da Bundesliga, indicou o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira.

"Ele está no grupo, se nada acontecer no treino. Ele não jogará os 90 minutos. Veremos se ele inicia o jogo ou se termina", disse o treinador do Bayern em entrevista coletiva.

Durante a quarta rodada da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, no dia 8 de novembro, Jamal Musiala, de 20 anos, teve que ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma pequena ruptura muscular na coxa esquerda.