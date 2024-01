MSF denuncia 'inação' do Conselho de Segurança diante do 'massacre' em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU tornou-se "cúmplice do massacre" em Gaza devido à sua "inação", afirmou, nesta sexta-feira (8), a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"A inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e os vetos dos seus Estados-membros, especialmente os Estados Unidos, os tornam cúmplices do massacre em curso", denunciou MSF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Conselho de Segurança começou a discutir nesta sexta-feira, por iniciativa do secretário-geral da ONU, António Guterres, o apelo a um cessar-fogo humanitário em Gaza, palco de uma guerra há mais de dois meses entre Israel e o movimento islamista Hamas, no poder no território palestino.