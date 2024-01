Manchester City quer encerrar má fase na Premier League contra o modesto Luton

Em Kenilworth Road, os 'Hatters' têm mostrado força nas últimas rodadas: depois da derrota apertada diante do Tottenham (1-0), a equipe empatou com o Liverpool (1-1), derrotou o Crystal Palace (2-1), e perdeu do líder Arsenal (4-3) na terça-feira de forma cruel, ao sofrer um gol nos acréscimos (90'+7).

Os 'Gunners' do técnico Mikel Arteta terão um jogo difícil fora de casa contra o Aston Villa no sábado, onde a equipe do também espanhol Unai Emery obteve 14 vitórias consecutivas no campeonato.

Antes desse duelo muito aguardado, o Liverpool (2º) tem a oportunidade de se tornar líder provisório se vencer o Crystal Palace, em Londres, no sábado, na partida que abrirá a 16ª rodada.

-- Programação da 16ª rodada da Premier League (horário de Brasília):