Macron gera polêmica na França por receber festa judaica no Eliseu

O presidente francês, Emmanuel Macron, gerou polêmica ao receber no Palácio do Eliseu, sede da presidência, o início da festividade judaica do Hanukkah, apesar de a França ser um Estado laico.

Na noite de quinta-feira, Macron recebeu o prêmio Lord Jakovits da Conferência dos Rabinos Europeus (CER) por sua luta contra o antissemitismo. Devido à ocasião, o rabino-chefe da França, Haïm Korsia, acendeu a primeira vela do candelabro do Hanukkah no Eliseu.

O vídeo do evento popularizou nas redes sociais e provocou, nesta sexta-feira (8), uma onda de críticas, incluindo por parte do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif), a mais importante organização da comunidade judaica francesa.