Juventus vence Napoli (1-0) e assume liderança provisória da Serie A

A 'Juve' só perdeu um jogo no campeonato, na 5ª rodada contra o Sassuolo (4-2), e prolongou sua sequência de dez jogos sem perder, o que mantém a pressão sobre a Inter.

Porém, a melhor chance da partida foi do georgiano Khvicha Kvaratkhelia, do Napoli, que no mano a mano com o goleiro polonês Wojciech Szczesny, mandou a bola por cima do travessão (28').

Kvaratkhelia havia aproveitado um erro de marcação da defesa da Juventus e a um ótimo passe do nigeriano Victor Osimhen.

O Napoli, agora sob o comando do técnico Walter Mazzarri, está em quinto lugar, doze pontos atrás da Juve e com cada vez menos chances de defender o 'scudetto' conquistado na temporada passada.

Osimhen, artilheiro da Serie A na última edição, chegou a comemorar o empate (70'), mas seu gol foi anulado por impedimento. O nigeriano havia se livrado de Szczesny, que chegou a sair fora da área, antes de mandar para o fundo da rede.

Os napolitanos viajaram até Turim em busca da reação, depois da derrota sofrida na rodada passada diante da Inter (3-0), mas voltaram de mãos vazias.