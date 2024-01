Julgamento por crime de ativista francês começa segunda-feira na Guatemala

O julgamento de um guatemalteco acusado de participar do assassinato, em 2020, do francês Benoît Maria, que realizava projetos de apoio a indígenas, começará na segunda-feira em Quetzaltenango, no oeste da Guatemala, sem que a motivação do crime tenha sido esclarecida.

Maria era diretor na Guatemala da ONG Agrônomos e Veterinários Sem Fronteiras (AVSF) e estava há mais de duas décadas apoiando comunidades indígenas maias em projetos agrícolas quando foi assassinado em 10 de agosto de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De 52 anos e conhecido por seus amigos como "Benito", o francês dirigia uma caminhonete em uma estrada rural do povoado indígena de San Antonio Ilotenango, no departamento de Quiché, quando foi atacado.