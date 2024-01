Jovens argentinos de baixa renda estão esperançosos com governo Milei

"Quando Milei colocar a economia de volta nos trilhos, já tenho muitos negócios em mente. Tenho uma mente empreendedora", diz este jovem que colaborou ativamente na campanha do presidente eleito e que mora em um pequeno apartamento junto com sua noiva, sua filha de um ano, seu pai, mãe e o irmão mais novo.

O economista "libertário" e ultraliberal, que acumula apenas dois anos na política, conquistou os eleitores com a promessa de diminuir a inflação, reduzir drasticamente os gastos públicos e o déficit fiscal, eliminar os impostos e reformar o mercado de trabalho, para finalmente tirar a Argentina de sua grave crise e transformá-la em potência mundial.

De acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria Reale Dallatorre (RDT), realizada entre 22 e 27 de novembro, 76% dos jovens de 16 a 25 anos têm uma imagem positiva de Milei, e 78,1% confiam que ele vai se sair bem no governo que começa no próximo domingo (10).

Entre eles, destaca-se o grupo conhecido como "voto Rappi", como a mídia argentina chama os trabalhadores de baixa renda de aplicativos como Rappi, Uber e PedidosYa, apoiadores de Milei e de suas propostas - sobretudo, a de desregulamentação da economia e do mercado de trabalho.

Luna Block, de 20 anos, trabalha no quiosque de sua família em um terminal rodoviário no bairro de Retiro, em Buenos Aires. Ela também é professora de educação física em uma academia.

Milei "me dá boas expectativas", diz ela, que aprova a aliança do presidente eleito com a ex-candidata conservadora Patricia Bullrich, da coalizão Juntos pela Mudança.

"Minha situação econômica não é ruim, mas também não é a melhor. Espero que comece a trabalhar em suas propostas assim que tomar posse", diz a jovem.