Irlanda se despede com funeral musical de Shane MacGowan, vocalista do The Pogues

A Irlanda prestou uma homenagem emotiva e musical, nesta sexta-feira (8), a Shane MacGowan, emblemático cantor do grupo The Pogues e voz marcante da música do país, que morreu no fim de novembro.

Foram ao seu funeral personalidades como o cantor Nick Cave e o ator Johnny Depp, o presidente irlandês, Michael Higgins, e o ex-líder do partido Sinn Fein, Gerry Adams.

Canções irlandeses executadas em violino e piano ressoaram na igreja de Santa Maria do Rosário, em Nenagh, uma pequena cidade no centro do país, durante uma cerimônia religiosa transmitida ao vivo pela televisão.