Hamas pede à Unesco que salve mesquitas, igrejas e monumentos de Gaza

A guerra entre Hamas e Israel reduziu a escombros e provocou danos a edifícios históricos de Gaza, incluindo mesquitas, igrejas e um banho turco, denunciou nesta sexta-feira (8) o movimento islamista que governa este território palestino, pedindo à Unesco que atue para preservar o patrimônio.

Vários vídeos e fotos divulgados nesta sexta nas redes sociais mostram os estragos do conflito na mesquita de Al Omari, a maior e mais antiga da Faixa de Gaza. Segundo as imagens, apenas o minarete desta mesquita do século XII permanece intacto.

O Ministério de Antiguidades do Hamas denunciou em um comunicado o "saque dos sítios históricos e arqueológicos" de Gaza desde que o exército israelense lançou uma ofensiva em Gaza para "aniquilar" o movimento islamista em resposta ao sangrento ataque a Israel de 7 de outubro.