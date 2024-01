EUA frustra resolução do Conselho de Segurança que pedia cessar-fogo em Gaza

Antes do votação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que "a violência cometida pelo Hamas" não pode "justificar, em nenhum caso, a punição coletiva do povo palestino".

A resolução da máxima instância das Nações Unidas, redigida pelos Emirados Árabes Unidos e que contava com o apoio de 100 países, recebeu 13 votos a favor, um contra (Estados Unidos) e uma abstenção (Reino Unido).

Os Estados Unidos bloquearam nesta sexta-feira (8) uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um "cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza, onde o Exército israelense trava duros combates com o movimento islamista palestino Hamas.

Guterres invocou na quarta-feira o artigo 99 da carta da organização para convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança e aliviar a situação catastrófica na Faixa de Gaza.

Mas os Estados Unidos, o principal aliado de Israel e um dos cinco membros permanentes do Conselho, exerceram seu poder de veto no órgão máximo de decisão da ONU.

Desde 7 de outubro, Israel bombardeia o território palestino em resposta ao ataque cometido por combatentes do Hamas contra o seu território, no qual mataram aproximadamente 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240, segundo as autoridades israelenses.

Em paralelo aos bombardeios, Israel, que prometeu "aniquilar" o Hamas, realiza desde 27 de outubro operações terrestres em Gaza, reduzida a escombros.

Os combates entre as tropas israelenses e os milicianos islamistas se concentram atualmente em Khan Yunis, a cidade mais importante do sul da Faixa, mas também prosseguem no norte, na Cidade de Gaza e em Jabaliya.

O Hamas, classificado como grupo terrorista por Estados Unidos e União Europeia, denuncia que mais de 17.400 palestinos, a maioria civis, morreram até agora nas ações militares israelenses.