EUA autoriza primeiro tratamento com tesouras moleculares Crispr

As autoridades de saúde americanas aprovaram, nesta sexta-feira (8), dois tratamentos para a anemia falciforme, uma doença hereditária no sangue, incluindo a primeira terapia que usa tesouras moleculares Crispr, uma técnica de edição do genoma.

"A terapia genética promete oferecer tratamentos mais específicos e mais eficazes, especialmente para pessoas com doenças raras", afirmou a diretora da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), Nicole Verdun, em nota à imprensa.