El Niño ameaça fazer naufragar indústria pesqueira peruana

O "Tiburón 7" voltou a zarpar depois de meses atracado no porto de Callao. Sua tripulação está ansiosa. Foi um ano de prejuízos para a indústria pesqueira peruana, que luta para não naufragar nas águas cada vez mais quentes do Pacífico. O El Niño, fenômeno climático que eleva a temperatura do oceano, provocando secas e também inundações, está causando estragos no Peru, maior produtor mundial de óleo e farinha de peixe, elaborado a partir da anchoveta, uma variedade de peixe de até 20 centímetros de comprimento que vive nas águas moderadamente frias dos litorais peruano e chileno. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine À frente de um grupo de 20 homens de botas e macacões laranja, o capitão Luis Celis parte de Callao, região central do Peru, com a esperança de compensar as perdas. "Não tivemos pesca na primeira temporada do ano, que foi suspensa por causa das temperaturas" altas, explica Celis.

Depois do defeso, o setor concentra suas expectativas no segundo período de pesca, iniciado em 26 de outubro e que se estenderá aproximadamente até meados de dezembro, quando deveria ser completada a cota de 1,6 milhão de toneladas de anchoveta. O sistema de cotas garante a sustentabilidade da produção pesqueira. Com capacidade para transportar 420 toneladas de carga, o pesqueiro de 50 metros de comprimento avança a cinco milhas náuticas (9,26 km) da costa para lançar redes gigantescas, rodeadas de boias amarelas. Uma revoada de gaivotas se lança sobre a armadilha de linhas grossas no mar escuro e revolto. Dezenas de leões-marinhos disputam a comida com as aves.

Com o grasnido agudo e intenso ao fundo, a tripulação recolhe as redes. Em dois dias, o "Tiburón 7" capturou 100 toneladas de anchoveta para ser processada em farinha em uma fábrica em Chancay, 70 km ao norte de Lima. Diante dos resultados do trabalho, o capitão Celis admite o impacto do fenômeno climático. "A temperatura do mar está quatro, cinco graus acima (do normal) e nos afetou bastante (...) Nosso setor pesqueiro não está preparado para enfrentar uma corrente de El Niño de um ou dois anos. Seria catastrófico", afirma.

Os prognósticos indicam que o El Niño - que oficialmente começou em meados do ano - pode durar até maio de 2024. No entanto, o Peru enfrentou no começo do ano um fenômeno com características similares conhecido como El Niño costeiro, que afeta principalmente a faixa marinha costeira peruana e equatoriana. A pesca está "enfrentando a pior crise dos últimos 25 anos. [...] Por não ter havido uma primeira temporada, perdemos, mais ou menos, 1 bilhão de dólares em exportações" (cerca de R$ 5 bilhões, na cotação atual), corrobora Eduardo Ferreyros, presidente da Sociedade Nacional de Pesca.