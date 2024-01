Egito prepara eleições presidenciais sem margem para surpresas

Com 106 milhões de habitantes, o país mais povoado do mundo árabe preparou um dispositivo eleitoral com 9.400 colégios e 15.000 funcionários públicos mobilizados durante os três dias de votação.

Deste domingo à próxima terça-feira, os egípcios maiores de 18 anos devem escolher entre o ex-marechal Al-Sissi, no poder desde que derrubou o presidente islamista eleito Mohamed Morsi em 2013, e outros três candidatos pouco conhecidos do grande público.

Os resultados serão anunciados em 18 de dezembro, a menos que seja necessário um segundo turno, um cenário pouco provável considerando que Al-Sissi foi eleito em 2014 e 2018 com 96% dos votos.

Embora alguns observadores esperassem em um primeiro momento uma eleição mais disputada, as duas figuras da oposição que poderiam concorrer estão na prisão, ou à espera de julgamento.

Além da questão dos direitos humanos, a prioridade principal dos egípcios é a situação econômica, com uma inflação de 40%, uma desvalorização da moeda de 50% e o desaparecimento dos financiamentos públicos sob a pressão do Fundo Monetário Internacional.

O FMI espera, no entanto, realizar sua avaliação econômica trimestral após um novo empréstimo ao Egito. Trata-se, de acordo com a Bloomberg, do segundo país do mundo mais exposto ao risco de quebra.

Para o centro Arab Reform Initiative, com sede em Paris, "a vitória garantida não tem relação com sua popularidade, ou com sua atuação econômica".