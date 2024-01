Comunicado do Business Wire :World Branding Awards

A 17ª edição dos World Branding Awards homenageou o sucesso e as conquistas de algumas das Melhores Marcas do Mundo como Vencedores Nacionais, Regionais e Internacionais. No World Branding Awards 2023 - 2024, mais de 1.500 marcas de mais de 40 países foram nomeadas como "Marca do Ano". Destas, menos de 200 foram declaradas Vencedores. A prestigiada Cerimônia de Premiação ocorreu em sua sede, o Palácio de Kensington, no Reino Unido. Recebeu mais de 100 convidados de todo o mundo e foi conduzida pelo aclamado apresentador de televisão, David Croft. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os vencedores internacionais que provaram excelência e marca impecável em seu setor incluem Sunsilk (Reino Unido), Yakult (Japão), IKEA (Suécia), CoCo (Taiwan) e The Body Shop (Reino Unido).

Os vencedores a nível nacional incluem Airland (Hong Kong), FERN-D (Filipinas), Munchy's (Malásia), Cine Yelmo (Espanha), Pertamina (Indonésia), Boots (Reino Unido), Fullon Hotels & Resorts (Taiwan), Royal Umbrella (Tailândia), Safaricom (Quênia), Sukiya (Japão), Blacklist Coffee Roasters (Austrália) e Sokos Hotels (Finlândia), para citar alguns. Apenas 14 marcas foram selecionadas para receber o prêmio a nível regional este ano, incluindo Nippon Rent-A-Car (Japão), GIG (Kuwait), MR.DIY (Malásia), Optical 88 (Hong Kong), M-150 (Tailândia) , HECOM (Hong Kong) e VITADAY (Tailândia). Estas marcas foram votadas como favoritas dos consumidores em 4 ou mais países, em 3 ou mais áreas de uma região geográfica específica. "Esta é uma comemoração dos esforços contínuos que são vitais para formar marcas excepcionais. Para permanecer relevantes como marca, estas devem definir uma imagem que ressoe e dure. Isto significa não só formar uma cultura e uma comunidade ao redor da marca através de marketing, mas também garantir que todas as gerações continuem achando a marca interessante", afirmou Richard Rowles, Presidente do World Branding Forum (Fórum Mundial de Marcas). Mais de 150.000 consumidores de todo o mundo participaram do processo de nomeação este ano. Em média, há apenas 5 marcas vencedoras em cada país, provando que ganhar um World Branding Award é uma conquista notável. Para mais informação e a lista completa dos vencedores, acesse awards.brandingforum.org. SOBRE A WORLD BRANDING AWARDS

