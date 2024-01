Comunicado do Business Wire :Wilshire

A Wilshire, uma das principais empresas globais de serviços financeiros, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição, anunciada anteriormente, da Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S."), a empresa de consultoria de investimentos da Lyxor Asset Management, sediada nos EUA, com US$ 20,8 bilhões em ativos sob gestão1. Essa transação une duas empresas que compartilham um compromisso inabalável de aprimorar os resultados de investimento para os clientes. Com a incorporação da Lyxor U.S., a Wilshire é capaz de oferecer uma variedade aprimorada de produtos de investimento e uma plataforma líder em alternativas para apoiar uma variedade mais ampla de oportunidades de investimento para os clientes de ambas as empresas predecessoras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Sobre a Wilshire A Wilshire é uma empresa líder em serviços financeiros globais e parceira de confiança de uma variedade diversificada de mais de 500 investidores institucionais e intermediários financeiros líderes. Nossos clientes contam conosco para melhorar os resultados dos investimentos para um futuro melhor. A Wilshire presta consultoria para mais de US$ 1,3 trilhão em ativos e administra US$ 88 bilhões em ativos em 30 de junho de 2023. A Wilshire tem sede nos Estados Unidos e escritórios no mundo inteiro. ______________________ 1 Em 30 de junho de 2023

