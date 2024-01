Comunicado do Business Wire :Toshiba Corporation

Um plano da ROHM Co., Ltd. ("ROHM") e a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba Electronic Devices & Storage") para colaborar na fabricação e no aumento do volume de produção de dispositivos de energia foi reconhecido e será apoiado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria como uma medida de apoio à meta do governo japonês de fornecimento seguro e estável de semicondutores. A ROHM e a Toshiba Electronic Devices & Storage farão, respectivamente, investimentos intensivos em dispositivos de energia de carbeto de silício (SiC) e silício (Si), aumentarão efetivamente suas capacidades de fornecimento e utilizarão complementarmente a capacidade de produção de outras partes.

Diante desse cenário, a ROHM formulou uma visão de gerenciamento, "Nós nos concentramos em soluções analógicas e de energia e resolvemos problemas sociais, contribuindo para as necessidades de nossos clientes de economia de energia e miniaturização de seus produtos", e acelera seus esforços para uma economia livre de carbono. Os dispositivos de energia SiC são a chave para a economia de energia. Desde a primeira produção em massa de MOSFETs de SiC do mundo, a ROHM vem desenvolvendo constantemente tecnologias líderes do setor. Entre elas estão os mais recentes MOSFETs de SiC de 4ª geração da ROHM, que serão adotados em vários veículos elétricos e equipamentos industriais. Como um de seus projetos prioritários, a ROHM está trabalhando no negócio de SiC, que contém investimentos agressivos e contínuos para aumentar a capacidade de produção de SiC e atender ao forte crescimento da demanda.

O Grupo Toshiba, com seu compromisso básico de longa data, "Comprometido com as pessoas, comprometido com o futuro", tem como objetivo avançar na obtenção da neutralidade de carbono e de uma economia circular. Há décadas, a Toshiba Electronic Devices & Storage fornece dispositivos de energia Si, principalmente para os mercados automotivo e industrial, que ajudaram a garantir soluções de economia de energia e miniaturização de equipamentos. A empresa iniciou a produção em uma linha de wafer de 300 mm no ano passado e está acelerando o investimento para aumentar a capacidade de produção e atender ao forte crescimento da demanda. Ela também está avançando no desenvolvimento de uma linha mais ampla de dispositivos de energia SiC, especialmente para aplicações automotivas e de transmissão e distribuição de energia, aproveitando ao máximo a experiência que cultivou em aplicações para veículos ferroviários.

A ROHM já anunciou sua participação na privatização da Toshiba, mas esse investimento não serviu como ponto de partida para a colaboração na fabricação entre as duas empresas. Diante da intensificação da competição internacional na indústria de semicondutores, a ROHM e a Toshiba Electronic Devices & Storage têm considerado a colaboração no negócio de dispositivos de energia há algum tempo, e isso resultou na aplicação conjunta.

A ROHM e a Toshiba Electronic Devices & Storage colaborarão na fabricação de dispositivos de energia, por meio de investimentos intensivos em dispositivos de potência de SiC e Si, respectivamente, com o objetivo de aumentar a competitividade internacional de ambas as empresas. As empresas também buscarão contribuir para fortalecer a resiliência das cadeias de suprimento de semicondutores no Japão.

Esboço do plano de aprimoramento do fornecimento

-0- *T Nomes de empresas ROHM Co., Ltd. and LAPIS Semiconductor Co., Ltd. Toshiba Electronic Devices e Storage Corporation e Kaga Toshiba Electronics Corporation Valor total do investimento JPY388,3 bilhões: ROHM e LAPIS: JPY289,2 bilhões, Toshiba Electronic Devices e Storage e Kaga Toshiba: JPY99,1 bilhões Subsídio máximo JPY129,4 bilhões: 1/3 do valor total do investimento Locais de produção LAPIS Semiconductor Miyazaki Plant No.2: dispositivos de energia de SiC e wafers de SiC, Kaga Toshiba: dispositivos de energia de Si Escopo Aumento da capacidade de produção no Japão para dispositivos de energia de SiC e Si e wafers de SiC *T