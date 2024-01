Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

A Mary Kay Inc., a marca de cosméticos coloridos e de cuidados com a pele número 1 e suas fundações patrocinadas pela empresa, incluindo a Mary Kay Ash Foundation nos EUA, continuam oferecendo apoio inabalável à pesquisa sobre o câncer feminino por meio do financiamento de uma variedade de programas e projetos de pesquisa, concedendo bolsas a cientistas de renome mundial e facilitando testes clínicos, tudo em nome da descoberta de uma cura. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231207156821/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "The incidence of breast cancer in women is seeing an upward trend in the world, and today we can say that 1 in 3 women will be diagnosed with cancer in their lifetime," said Dr. O'Shaughnessy (Courtesy of Joyce O'Shaughnessy, M.D.).

Recentemente, a Mary Kay realizou uma reunião virtual entre a Dra. Joyce O'Shaughnessy, cátedra da Celebrating Women Endowed Pesquisa sobre Câncer de Mama no Centro Médico da Universidade Baylor e presidente da Pesquisa sobre Câncer de Mama na U.S. Oncology, com sede em Dallas, Texas, e a Dra. Eva Ciruelos, coordenadora da Unidade de Câncer de Mama, University Hospital e HM Hospitals e presidente do SOLTI Group on Breast Cancer Research, bolsista da FERO Foundation apoiada pela Mary Kay Espanha, com sede em Madrid, Espanha. Ambas lideram suas próprias equipes de pesquisa em seus países de origem, centradas na investigação da forma rara e agressiva de câncer em mulheres: câncer de mama triplo negativo metastático (TNBC). Apesar de estarem separadas por milhares de milhas, as duas têm uma longa história - colaboram há anos em pesquisas sobre o TNBC na luta para encontrar soluções e uma cura para essa doença devastadora. Os dois principais pesquisadores e especialistas em seus respectivos campos sentaram-se para discutir a importância da colaboração científica global, na qual enfatizaram a urgência de pesquisadores do mundo todo compartilharem suas descobertas e avanços para reunir resultados. "Não se trata de ter a melhor ideia, mas de chegar juntos para obter o melhor tratamento para cada paciente, e isso é algo que deve permear os setores médico, clínico e farmacêutico. A incidência de câncer de mama em mulheres está apresentando uma tendência de aumento no mundo, e hoje podemos dizer que 1 em cada 3 mulheres será diagnosticada com câncer durante a vida2," disse a Dra. O'Shaughnessy. "Sem a colaboração contínua entre todos os especialistas, seria impossível chegar a diagnósticos específicos", comentou a Dra. Ciruelos. "É vital acompanhar o tratamento de cada paciente de forma personalizada; somente assim poderemos detectar por que o mesmo tratamento para pessoas com características semelhantes funciona para alguns, mas não para outros." Elas confirmaram sua frustração com as diferenças e inconsistências que observam no acesso a terapias, medicamentos e tratamentos em vários países e pediram união para oferecer um tratamento mais consistente a todos os pacientes, independentemente do local onde vivem. Os dois pesquisadores também concordaram que é um desafio encontrar tempo para se dedicar totalmente à pesquisa sobre o câncer, pois precisam lidar com desafios de financiamento e expressaram sua gratidão aos patrocinadores, incluindo a Mary Kay Ash Foundation e a Fero Foundation, que tornam possível seu trabalho de salvar vidas. A Dra. O'Shaughnessy acrescentou: "Em 1985, estávamos terrivelmente frustradas pela falta de opções terapêuticas para mulheres com câncer. Hoje, estamos vendo grandes avanços nesse sentido e estou muito otimista quanto ao sucesso da próxima geração de pesquisadores."

Por intermédio do financiamento de projetos de pesquisa sobre o câncer pela Mary Kay Ash Foundation, nos Estados Unidos, e do subsídio concedido pela Mary Kay Spain à FERO Foundation, na Espanha, a Dra. O'Shaughnessy e a Dra. Ciruelos puderam continuar colaborando no trabalho de suas vidas. A Mary Kay está na vanguarda da pesquisa sobre o câncer feminino, apoiando pesquisas inovadoras conduzidas por mulheres para mulheres. A Mary Kay tem o compromisso de ajudar pesquisadores de todo o mundo, apoiando a pesquisa translacional (pesquisa que vincula a pesquisa de laboratório diretamente ao paciente), estudos clínicos que visam melhorar a detecção, o prognóstico e o tratamento do câncer feminino, bem como organizações que apoiam a pesquisa do câncer, como a Fundação FERO na Espanha. Assista à conversa completa no canal da Mary Kay Global no YouTube. Sobre a Mary Kay

1 "Fonte Euromonitor International Limited; Edição de Beleza e Cuidados Pessoais 2023, valor de vendas na RSP, dados de 2022." 2 Sociedade Americana do Câncer.https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html