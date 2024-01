Comunicado do Business Wire :Capcom Co., Ltd.

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que Monster Hunter Wilds, o próximo jogo da aclamada série Monster Hunter, está programado para ser lançado em 2025. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231208371873/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Monster Hunter Wilds is scheduled for release in 2025 (Graphic: Business Wire)

Monster Hunter Wilds é o mais recente título da série e o primeiro jogo totalmente novo da linha principal desde que Monster Hunter Rise foi lançado em 2021. Monster Hunter Wilds está programado para ser lançado em 2025 e está sendo desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma experiência que satisfaça os fãs de longa data da série e os novatos. A Capcom permanece firmemente comprometida em atender às expectativas de todas as partes interessadas, aproveitando suas capacidades líderes no setor de desenvolvimento de jogos para criar experiências de jogo altamente divertidas. SOBRE Monster Hunter A série Monster Hunter consiste em jogos de ação e caça que colocam os jogadores contra monstros gigantes em ambientes naturais deslumbrantes. Começando com o primeiro título em 2004, a série estabeleceu um novo gênero de videogames em que os jogadores trabalham em conjunto com amigos para caçar monstros ferozes. Desde então, a série Monster Hunter se tornou um fenômeno global, com vendas acumuladas superiores a 95 milhões de unidades em 30 de setembro de 2023. SOBRE A CAPCOM A Capcom é uma desenvolvedora, editora e distribuidora líder mundial de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil?, Monster Hunter?, Street Fighter?, Mega Man?, Devil May Cry? e Ace Attorney?. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Cingapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231208371873/pt/

Contato Seção de Relações Públicas e Relações com Investidores da Capcom Daniel Levine +81-6-6920-3623 daniel-levine@capcom.com