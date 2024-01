Brasil enfrentará Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica no Grupo D da Copa América

A 'Albiceleste' é a cabeça de chave do Grupo A e fará o jogo de abertura do torneio contra Canadá ou Trinidad e Tobago no dia 20 de junho, em Atlanta. Essas duas seleções vão disputar a vaga em uma repescagem da Concacaf em março.

O Brasil vai enfrentar Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica no Grupo D da Copa América-2024, conforme o sorteio das chaves realizado nesta quinta-feira (7) em Miami, nos Estados Unidos, país-sede do torneio.

A chave da tricampeã mundial e atual campeã da Copa América também conta com Peru e Chile, seleção que não traz boas lembranças para a Argentina. Os chilenos derrotaram a seleção de Messi em duas edições seguidas, e nos pênaltis: 2015 e 2016.

Essa última edição, a do Centenário, também foi disputada nos Estados Unidos e com seleções convidadas da Concacaf, como a que será realizada em 2024, com a final a ser disputada no dia 14 de julho, em Miami.

O México, campeão da Copa Ouro da Concacaf, é o cabeça-de-chave do Grupo B, que também inclui Equador, Venezuela e Jamaica.

E na chave C estarão os anfitriões Estados Unidos, ao lado de Uruguai, Panamá e Bolívia.

Fecha o grupo de Brasil, Colômbia e Paraguai o vencedor do outro playoff da Concacaf, entre Honduras e Costa Rica.

Duas seleções de cada grupo avançarão às quartas de final, nas quais os classificados do Grupo A enfrentarão os do B e as seleções classificadas do C terão pela frente as do D, de modo que a Argentina não poderá enfrentar seus grandes rivais Brasil e Uruguai até uma hipotética final em Miami.