Bombardeio que atingiu jornalistas no Líbano aconteceu em 'zona de combates', afirma Exército israelense

O bombardeio que matou um jornalista da Reuters e feriu outros seis profissionais da imprensa, incluindo dois da Agence France-Presse (AFP), em 13 de outubro no sul do Líbano aconteceu em uma "zona de combates ativa", afirmou o Exército de Israel nesta sexta-feira (8).

Questionado sobre as conclusões, um porta-voz do Exército de Israel afirmou que o local em que estavam os jornalistas era uma "zona de combates ativa, onde acontecem trocas de tiros, e estar na área é perigoso".

"O incidente está sendo examinado", disse o porta-voz à AFP.

Os jornalistas estavam no local para cobrir os confrontos entre o Exército israelense e os grupos armados no sul do Líbano. A comunidade internacional teme uma conflagração regional da guerra entre Israel e Hamas, desencadeada após o ataque violento do grupo islamista palestino em 7 de outubro.

No dia 13 de outubro, recorda o Exército, o movimento libanês Hezbollah, aliado do Hamas, "executou um ataque contra várias posições no território israelense ao longo da fronteira libanesa".

O Exército fez disparos de artilharia em resposta a uma tentativa de infiltração.

A investigação da AFP examina imagens de seis meios de comunicação que estavam no local em 13 de outubro, depoimentos de jornalistas, moradores e fontes das forças de segurança. Também contém análises de especialistas em armas.