Biden enfrenta constrangimento causado por problemas legais do filho

O silêncio do presidente americano, Joe Biden, foi notável nesta sexta-feira (08), depois que os problemas legais de seu filho Hunter se agravaram, com acusações de que ele sonegou impostos enquanto gastava milhões de dólares com drogas e acompanhantes.

O presidente, 81, defende Hunter há muito tempo, embora a segunda série de acusações federais contra seu filho representem um novo constrangimento antes da disputa eleitoral de 2024.

Enquanto Hunter Biden, 53, dizia em entrevista divulgada hoje que os republicanos tentavam "matá-lo" para destruir a presidência do democrata, o enfoque de seu pai era evitar ser questionado. O presidente cumprimentou os jornalistas, mas ignorou suas perguntas, enquanto embarcava no helicóptero Marine One na Casa Branca.