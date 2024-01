"Baldur's Gate 3" vence prêmio de jogo do ano

"Baldur's Gate 3", baseado no mundo da obra "Dungeons and Dragons", foi escolhido o jogo do ano, na cerimônia Game Awards, que aconteceu em Los Angeles na quinta-feira (7).

O jogo é o título mais recente de uma série criada pelo Larian Studios.

"A equipe da Larian dedicou seus corações e almas durante seis anos neste jogo, às vezes em circunstâncias muito difíceis", disse o fundador e diretor do estúdio, Swen Vincke, ao receber o prêmio.