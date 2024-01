Ancelotti confia na recuperação de Vinicius Junior e Camavinga até janeiro

Vinicius sofreu uma ruptura muscular "com afetação do tendão distal da perna esquerda" em novembro passado, em partida pela seleção brasileira.

"Acho que temos que esperar até o próximo ano, mas quando voltarmos os dois estarão prontos para treinar", disse Ancelotti na coletiva de imprensa antes do jogo de LaLiga contra o Betis, no sábado.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostrou confiança nesta sexta-feira (8) na volta às atividades com o elenco em janeiro do atacante brasileiro Vinicius Júnior e do meia francês Eduardo Camavinga, ambos lesionados.

Camavinga também se lesionou na última pausa internacional, ao sofrer uma ruptura do ligamento externo do joelho direito durante um treino com a seleção francesa.

Sobre o jovem prodígio turco Arda Güler, que ainda não estreou pela equipe merengue devido a lesões, Ancelotti afirmou que "está na fase final da recuperação".

"Ele está fazendo um trabalho individual, acho que estará pronto, não sei se para os últimos jogos do ano ou para o próximo, mas está muito perto de chegar", disse Ancelotti.

O técnico merengue também descartou que Jude Bellingham seja submetido a uma cirurgia devido ao desconforto no ombro.

"Ele fez um trabalho individual porque ainda precisa se recuperar do problema no tornozelo sofrido contra o Napoli. A questão do ombro é algo que ele tem que cuidar fazendo um trabalho específico, mas não teve problemas em jogar e a cada dia que passa vai melhorar", disse Ancelotti.