A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

MUNDO - Dia Internacional de recordação das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime -

MUNDO - Celebração do Hanucá pela comunidade judaica no mundo - (até 15)

(+) VENEZUELA - Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo - (até 1 de Março 2024)

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas COP28 - (até 12 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Começam audiências por indenizações a familiares das vítimas do voo MH370 - (até 15 de Dezembro)

DOMINGO, 10 DE DEZEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Posse do novo presidente argentino, Javier Milei -

SANTIAGO (Chile) - Boric viaja para a posse de Javier Milei como presidente da Argentina -

Europa

OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz -

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia - 13H00

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2023

Europa

GENEBRA (Suíça) - Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos - (até 12)

TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 13)

QUARTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária -

TEGUCIGALPA (Honduras) - Ex-presidente Lobo, acusado de corrupção, se apresenta à Justiça -

SEXTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

América

JACKSON (Estados Unidos) - Seis policiais culpados por torturar homem negro recebem sentença -