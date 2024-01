Violentos combates urbanos em Gaza no dia em que a guerra completa dois meses

Israel intensificou o cerco sobre os principais centros urbanos em sua luta contra o movimento islamista depois do ataque que, segundo as autoridades do país, deixou 1.200 mortos. Além disso, 240 pessoas foram sequestradas - 138 permanecem em cativeiro em Gaza.

Amplas áreas do território cercado foram reduzidas a escombros com os bombardeios e a ofensiva terrestre de Israel que, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, deixaram mais de 16.200 mortos.

As principais cidades de Gaza registravam nesta quinta-feira (7) violentos combates urbanos, no dia em que a guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo islamista de 7 de outubro, completa dois meses.

As tropas israelenses, com o apoio de aviões, tanques e escavadeiras blindadas, lutam contra os combatentes do Hamas na principal cidade do sul de Gaza, Khan Yunis, assim como na Cidade de Gaza e no distrito de Jabaliya, no norte.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que as tropas chegaram, em Khan Yunis, à casa do líder do Hamas dentro de Gaza, Yahya Sinwar, e que "é uma questão de tempo" encontrá-lo.

A Força Aérea israelense também bombardeou Rafah, uma cidade no extremo sul da Faixa, na fronteira com o Egito, que virou um grande campo para muitos dos 1,9 milhão de moradores de Gaza deslocados.

"Para onde querem que sigamos, por Deus?", questiona, desesperado, Khamis al Dalu, cuja família fugiu da Cidade de Gaza para Khan Yunis e depois para Rafah.

Durante a noite, oito bombardeios atingiram Rafah, segundo um correspondente da AFP. O Ministério da Saúde relatou ao menos 37 mortos e vários feridos.

No meio da busca por sobreviventes e vítimas entre os escombros, uma família carregava o corpo de uma criança coberta por um fino pano estampado de flores, observou um correspondente da AFP.