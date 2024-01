Vinte meses de regime de exceção em El Salvador: mais segurança e também mais dor

Aprovado em março de 2022 pelo Congresso, a pedido do presidente Nayib Bukele para combater as gangues que assolavam o país, o regime de exceção foi prorrogado na quarta-feira até 11 de janeiro de 2024.

A "guerra" devolveu a tranquilidade às ruas do país e 90% dos salvadorenhos apoiam Bukele, segundo pesquisas.

Bukele iniciou a "guerra" contra as gangues em resposta a uma escalada de 87 assassinatos em um fim de semana, atribuídos aos temidos grupos que mantinham o controle territorial em boa parte do país. Também construiu uma "mega prisão" para deter milhares de seus membros.

"Para nós tem sido muito doloroso", afirma, acrescentando que seu irmão "não tinha nenhuma relação com gangues".

"Ele estava bebendo com seus amigos e a polícia o levou por(supostamente pertencer a) associação criminosa", conta Cristián em Zacamil, noroeste de São Salvador, região que antes era de disputa entre as gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha.

A Anistia Internacional denunciou esta semana uma "preocupante" deterioração dos direitos humanos no país. "A violência do Estado está substituindo gradualmente a violência das gangues", disse a diretora da Anistia para as Américas, Ana Piquer.

"As pessoas têm medo de denunciar as graves violações cometidas no regime, por isso é muito difícil saber sua verdadeira dimensão", disse a advogada Ruth López, da ONG Cristosal.