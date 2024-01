Um ano após a morte de Pelé, Santos é rebaixado pela 1ª vez em sua história

Embora tenha chegado na 15ª posição à última rodada do Brasileirão, com 43 pontos, o Santos perdeu em casa por 2 a 1 para o Fortaleza e caiu definitivamente para a 17ª colocação, a última que leva a disputar a Série B em 2024.

Depois de anos de crise esportiva e econômica, o fantasma do rebaixamento se materializou para o tradicional 'Peixe' no momento em que se completa um ano da morte do 'Rei do futebol'.

O Santos, time onde brilharam astros como Pelé e Neymar, foi rebaixado nesta quarta-feira (7) para a segunda divisão do futebol brasileiro pela primeira vez em sua centenária história.

O Vasco, comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz, venceu por 2 a 1 em São Januário, no Rio de Janeiro, enquanto o Bahia, dirigido pelo ex-goleiro Rogério Ceni, goleou por 4 a 1 na Fonte Nova, em Salvador.

O zagueiro Messias empatou (58') fazendo a torcida alvinegra respirar mas o atacante argentino Juan Martín Lucero enterrou as esperanças já nos acréscimos (90'+6).

Depois de terminar o primeiro turno do Brasileirão na zona de rebaixamento, em agosto, o clube optou por reforços de nome para apoiar os 'Meninos da Vila', como são conhecidos os jovens que saem da categoria de base, que revelou Neymar.

Ao longo da temporada contou com quatro treinadores: os brasileiros Odair Hellmann, Paulo Turra e Marcelo Fernandes - no banco na hora da queda - e o uruguaio Diego Aguirre.

O clube fundado na cidade portuária em 1912 foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista em março, nas oitavas de final da Copa do Brasil em maio e na fase de grupos da Copa Sul-Americana em junho.

Chegaram destaques como o capitão da Venezuela, Tomás Rincón, e o atacante colombiano Alfredo Morelos.

O venezuelano liderou o meio-campo, mas não conseguiu levar o time com uma das piores defesas do torneio (64 gols sofridos em 38 jogos) a um final feliz.

Além dos maus resultados, conviveram com uma forte pressão dos torcedores, alguns deles ameaçando membros do clube ou praticando atos violentos na Vila Belmiro.

O rebaixamento tem outro aspecto doloroso: acontece poucos dias antes do primeiro aniversário da morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

'O Rei' tornou os alvinegros mundialmente famosos e deu ao Santos seus melhores momentos: seis de seus oito títulos brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), duas das três Libertadores e as duas taças Intercontinentais, em 1962 e 1963, além de diversos títulos estaduais.

O camisa 10 jogou praticamente toda a sua carreira no Peixe (1956-1974), exceto nos últimos anos, quando assinou com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde se aposentou em 1977.

Várias décadas depois, embora com menos triunfos, Neymar assumiu a batuta daquele que muitos consideram o melhor jogador de futebol da história.

Esteve na conquista da Copa do Brasil-2010, a primeira do time, e encantou no título da terceira Libertadores, em 2011, e na Recopa Sul-Americana, em 2012. Mas não conseguiu conquistar o Brasileirão, que o clube almeja desde 2004.

Em 2013 partiu para o Barcelona e depois para o Paris Saint-Germain. Assim como Pelé costumava fazer, ele acompanha o clube e já disse que sonha em se aposentar defendendo a camisa do Santos.

"Santos sempre Santos", publicou ele em um 'story' em sua conta no Instagram minutos após o jogo. "Nós iremos voltar a sorrir", acrescentou 'Ney'.

Desde sua saída, o time venceu apenas dois Campeonatos Paulistas (2015 e 2016) e foi duas dezes vice-campeão brasileiro (2016 e 2019) e uma da Libertadores (2020).

