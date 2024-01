UE retomará negociações sobre regulamentação de IA nesta sexta-feira

Na tarde de quarta-feira, os negociadores iniciaram uma reunião em Bruxelas, mas, até as primeiras horas desta quinta-feira, nenhum acordo havia sido feito.

O acordo busca fazer da UE a primeira região do mundo a adotar um marco jurídico abrangente sobre a IA, garantindo a inovação no setor e, ao mesmo tempo, limitando os excessos de seu uso.

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (7) que retomará na sexta-feira (8) as difíceis negociações sobre um texto para regulamentar o uso da inteligência artificial (IA), após intensas rodadas de conversas entre os países do bloco e o Parlamento Europeu.

O núcleo do projeto, negociado em Bruxelas, inclui uma lista de regras a serem impostas a sistemas considerados de alto risco - como os utilizados em infraestrutura essencial ou educação.

Nessa discussão, os países da UE temem que uma regulamentação muito restritiva prejudique o desenvolvimento dos aplicativos emergentes no bloco, como a alemã Aleph Alpha ou a francesa Mistral AI.

Em abril de 2021, Breton havia proposto uma legislação, mas desde então as negociações foram impactadas pelo surgimento do ChatGPT - um robô gerador de texto capaz de produzir dissertações, poemas ou traduções em apenas alguns segundos.

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, também responsável por questões de mercados digitais, anunciou na rede X (ex-Twitter) que as negociações seriam retomadas na sexta-feira.

As proibições não serão generalizadas e, a princípio, se limitarão a aplicações no formato dos sistemas de vigilância em massa utilizados na China.

A legislação também prevê uma supervisão específica dos sistemas de IA que interagem com os humanos, obrigando-os a informar cada usuário quando estiverem em contato com uma máquina.

Esses sistemas estarão sujeitos a uma série de obrigações fundamentais, como a garantia do controle humano sobre os processos, a elaboração de uma documentação técnica e a implementação de um sistema de gestão de riscos.

Por outro lado, os eurodeputados desejam eliminar as isenções que autorizam a identificação biométrica remota pelas forças policiais de pessoas em locais públicos, outro ponto importante de convergência nas negociações com os países do bloco.

